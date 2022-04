Infractiuni constatate de politistii rutieri in weekend

Mai multo soferi au fost prinsi in trafic incalcand prevederile Codului Rutier.Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu au depistat, in seara zilei de 10 aprilie a.c., un barbat de 39 de ani, din Tarnova, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,94 mg./l. alcool pur in aerul expirat.Tot in seara zilei de 10 aprilie, in jurul orei 23,10, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pr D.J. ... citeste toata stirea