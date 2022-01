Infractiuni in trafic: beat la volan sau conducand fara placute pe soselele aradene

Doi soferi opriti in trafic in cursul zilei de ieri s-au ales cu dosare penale pentru infractiuni rutiere.Politistii Biroului Rutier au depistat ieri, 11 ianuarie 2022, un aradean de 43 de ani, care conducea un autoturism pe strada Voinicilor, din municipiul Arad. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta ... citeste toata stirea