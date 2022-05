Infractiuni rutiere de weekend: conduceau sub influenta alcoolului sau drogurilor

Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu au depistat, in noaptea de 7/8 mai 2022, un tanar de 18 ani, din Sofronea, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta substantelor psihoactive.Un cetatean de origine turca, de 21 de ani, a fost depistat de politistii Sectiei 1 Vlaicu, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat o valoare pozitiva pentru consum de substante psihoactive.Pe D.N. 79, un barbat de 47 de ani, din Chisineu-Cris, a fost ... citeste toata stirea