In dupa-amiaza zilei de 3 octombrie a.c., un barbat de 48 de ani, din Ghioroc, a fost depistat de politisti in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 708/B, in localitatea Cuvin, fiind sub influenta alcoolului. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o imbibatie alcoolica de 1,07 mg./l. alcool pur in aerul expirat.Cu o valoare de 0,76 mg./l. ... citeste toata stirea