Infractiuni rutiere, in prima zi a saptamanii

Politistii Serviciului Rutier au depistat, in dupa-amiaza zilei de 10 octombrie a.c., un barbat de 61 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe D.N 7, fiind sub influenta alcoolului. Testarea cu aparatul alcootest a indicat o imbibatie alcoolica de 0,55 mg./l. alcool pur in aerul expirat.In seara zilei de 10 octombrie a.c., un tanar de 19 ani a fost depistat de politistii Sectiei 5 Rurala Ineu, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influneta substantelor psihoactive. ... citeste toata stirea