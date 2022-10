Infractiuni rutiere, in prima zi a saptamanii

Politistii rutieri au depistat, in seara zilei de 24 octombrie a.c., trei persoane care au condus autoturisme, fiind sub influenta substantelor psihoactive.O femeie de 44 de ani, din Ineu, a fost implicata intr-un eveniment rutier soldat exclusiv cu pagube materiale, pe D.J. 708/B. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat valori pozitive pentru doua substante psihoactive.Pe D.J. 682, in Zadareni, un tanar de 23 de ani, din localitate, a fost depistat de politistii Sectiei 1 Rurala in timp ce ... citeste toata stirea