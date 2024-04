Inimile galben - albastre vor ramane alaturi de voi

Aradul are doua cluburi care reprezinta orasul nostru cu cinste in sportul national, UTA si FCC UAV Arad.Daca imaginatia noastra cobina culorile acestor echipe si le dam o explicatie artistico-patriotica , vom obtine tricolorul romanesc in care este implantat albul pacii.Un rosu, alb, galben si albastru , primele ale clubului legenda UTA si celelalte doua ale baschetbalistelor aradene.In acest moment , orientandu-ne dupa valoare, iar valoarea dupa bugete, dupa locurile ocupate in clasamente , ... citește toată știrea