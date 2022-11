Inselaciune de zeci de mii de lei. Faptasul a actionat in Arad si Timisoara

Ieri, politistii municipiului Timisoara au pus in executare un mandat de aducere cu privire la un barbat, in varsta de 30 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata (4 acte materiale) si delapidare in forma continuata (3 acte materiale), cauzand un prejudiciu total in valoare de aproximativ 70.000 lei .Acesta a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis, urmand sa fie ... citeste toata stirea