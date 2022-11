Institutiile publice si unitatile administrativ teritoriale pot depune cereri de finantare pentru statii de reincarcare cu putere normala

Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca astazi s-a dat startul Programului Statii de reincarcare cu putere normala, sesiunea de depunere a cererilor fiind deschisa in aceasta dimineata la ora 10.00."Obiectivul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica.Finantarea se acorda in procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, in limita sumelor ce pot fi acordate ... citeste toata stirea