Intalnire pentru dezvoltarea retelei de irigatii din judet; seceta a facut ravagii in 61 de comune din judet

Avand in vedrre ca anii trecuti seceta si-a facut simtita prezenta, facand ravagii in judet, Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, intentioneaza sa organizeze o intalnire pentru dezvoltarea retelei de irigatii."O problema privind viitorul si siguranta judetului Arad: anul trecut, in 61 de comune din judet a facut ravagii seceta. Cred ca o reactie fireasca va fi dezvoltarea retelei de irigatii, si in acest sens voi invita la o discutie tehnica primarii, Directia Agricola, ... citeste toata stirea