Intalnire pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

Dat fiind faptul ca in fiecare an pe 28 aprilie este celebrata Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca, zi in care este onorata memoria victimelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Inspectoratul Teritorial de Munca Arad va organiza in data de 05.05.2022, incepand cu ora 10.00, in sediul Rectoratului Universitatii AUREL VLAICU din Arad (fostul Liceu Sanitar - langa Primaria Arad), o intrunire care va avea ca obiectiv principal constientizarea celor implicati in ... citeste toata stirea