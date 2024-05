Interlopul Lucian Mihaltan si-a pierdut mana in timp ce incerca sa arunce in aer un bancomat din Italia

Tentativa de jaf a avut loc in noaptea de 3 spre 4 mai, in orasul italian Cattolica, din nordul tarii. Lucian Mihaltan, un cunoscut interlop, a fost membrul bandei care si-a asumat misiunea de a arunca in aer bancomatul. A folosit asa-zisa metoda marmota sau Devil's Pizza, adica a strecurat un material explozibil in fanta bancomatului. Dar deflagratia a avut loc mai devreme decat se astepta. Explozia i-a retezat bratul drept din umar.Potrivit observatornews.ro, Mihaltan este un interlop extrem ... citește toată știrea