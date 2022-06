Interzic centralele pe gaz

ARAD. Vreti sa va montati centrale pe gaz la apartamente? Grabiti-va cat puteti de mult. Si asta pentru ca, in circuitul legislativ, a intrat un proiect de Hotarare de Guvern care vorbeste despre interzicerea in totalitate a montarii centralelor individuale pe gaz. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vorbit despre acest proiect de lege care se afla deja in fazele de avizare."Proiectul de Hotarare de Guvern este in avizare la minister si pana la finalul lunii va intra in circuitul de avizare ... citeste toata stirea