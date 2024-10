Introvertit, Extrovertit sau Ambivert? Cum Ne Definim Personalitatea

In discutiile despre personalitate, conceptele de introvertit si extrovertit sunt bine cunoscute, dar exista o a treia categorie, mai putin populara, numita ambivert. Aceasta imbina trasaturi ale ambelor tipuri de personalitate si adauga o nuanta importanta in intelegerea diversitatii umane. Asadar, cum ne definim personalitatea?Persoana Introvertita - CaracteristiciIntrovertitii sunt persoane care "infloresc" in singuratate sau in grupuri restranse de oameni de incredere. Acestia au nevoie de ... citește toată știrea