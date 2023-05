Ce este inulina? Inulina este o componenta a fibrei alimentare solubile gasita in mod natural in fructe si legume. Cu toate acestea, principala sursa comerciala de inulina este radacina de cicoare. In prezent, exista aproximativ 36.000 de specii de plante care contin inulina, iar unele dintre primele populatii umane consumau mult mai multe fibre de acest tip in comparatie cu oamenii de astazi. Totusi, nu toate plantele ofera cantitati semnificative de inulina. Cele mai bogate surse naturale de ... citeste toata stirea