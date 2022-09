Investigatii medicale gratuite pentru 200 de femei gravide de pe raza judetului

200 de femei gravide din judetul Arad vor beneficia de investigatii medicale de specialitate, gratuite, in cadrul unui contract incheiat intre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta TimisoaraContractul a fost incheiat in cadrul proiectului POCU "Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest", Cod proiect 149478, si presupune monitorizarea evolutiei unei sarcini normale, la gravida care nu ... citeste toata stirea