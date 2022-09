Investitia uriasa din Seleus, sabotata de stat

SELEUS.In loc sa ajute administratiile locale eficiente, care reusesc sa atraga fonduri europene nerambursabile, se pare ca functionarii din ministerele de la Bucuresti fac tot posibilul sa le bage bete in roate. O investitie uriasa, de aproximativ 8 milioane de euro, pentru care Primaria Seleus a prins deja finantare europeana nerambursabila in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, este sabotata chiar de stat, care tine proiectul in evaluare de trei ani de zile.Primarul ... citeste toata stirea