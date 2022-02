Investitii de milioane de lei pentru sanatate, in municipiu

Muncipalitatea aradeana manifesta o preocupare pentru imbunatatirea actului medical, motiv pentru care anual Primaria Municipiului Arad aloca fonduri pentru sanatate. 2022 nu face exceptie, chiar daca din acest an o parte din imobilele in care functioneaza unitati medicale au trecut din domeniul public al muncipiului in cel al judetului si aici ne referim la cladirile fostului Spitalul Municipal."Consiliul Judetean Arad si Spitalul Judetean ne-au solicitat sa le fim alaturi in demersurile ... citeste toata stirea