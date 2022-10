Investitii pentru un oras verde

Aradul trebuie sa accelereze investitiile pentru un oras verde, nepoluat, a afirmat presedintele PNL Municipiul Arad, deputatul Sergiu Bilcea in cadrul conferintei de presa organizate la CTP impreuna cu viceprimarul Lazar Faur."Investitiile in transportul comun despre care a vorbit viceprimarul Lazar Faur sunt o parte a conceptului mai mare, de oras verde, pentru care ne-am asumat responsabilitatea in fata aradenilor in 2020. Avem in constructie cele doua parcuri, in Micalaca zona 300 si pe ... citeste toata stirea