Inviere printre mii de credinciosi, la Basilica Maria Radna

Dupa doi ani in care, de Paste, biserica a fost inchisa, iar apoi a putut primi doar un numar limitat de credinciosi din cauza pandemiei noului coronavirus, cel mai mare loc de pelerinaj romano-catolic din vestul Romaniei, Basilica Papala Maria Radna, a fost plin la Slujba de Inviere, care a fost oficiata sambata seara.Daca in 2020, pentru prima data in istoria sa, biserica a fost inchisa de Paste din cauza pandemiei noului coronavirus, iar in 2021, din aceeasi cauza, a putut primi putini ... citeste toata stirea