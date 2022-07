Invitat special la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Marcel Cristian Voia, profesor la Facultatea de Drept, Economie si Gestiune din cadrul Universitatii din Orleans a sustinut la UAV workshop-ul " Introducere in sfera monedelor virtuale". Este cel de al treilea workshop organizat de UAV si sustinut de Ministerul Educatiei in care studentii au avut sansa de a intalni personalitati marcante din diverse domenii."Lumea economica este in permanenta schimbare. Mediul academic trebuie sa fie mereu conectat la aceste schimbari, sa cunoasca evolutiile ... citeste toata stirea