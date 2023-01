Ionel Bulbuc: "Lucram la un proiect de peste 2,5 milioane de euro pentru modernizarea Muzeului Arad!"

Consiliul Judetean isi propune sa schimbe si... aerul din Muzeu, din salile unde nu s-au mai facut lucrari majore de renovare si modernizare de peste o jumatate de secol!Consiliul Judetean are in lucru un proiect de aproximativ 2,5 milioane de euro pentru modernizarea spatiilor din Palatul Cultural, unde functioneaza Complexul Muzeal Arad. Ionel Bulbuc, vicepresedintele Consiliului Judetean Arad, a precizat ca, asa cum se intampla si in cazul altor proiecte consistente, institutia va cauta cu ... citeste toata stirea