IPJ Arad, bilant. Infractiunile savarsite cu violenta, in crestere fata de anii trecuti

In anul 2024, la nivelul I.P.J. Arad au fost desfasurate 29 de razii (cu 2 mai mult fata de anul 2023), 732 de actiuni de amploare cu efective largite si 4.681 de controale directe, in urma carora au fost constatate 1.120 de infractiuni (cu 65 mai multe fata de anul 2023), din care 945 in flagrant (cu 141 mai multe fata de anul 2023).Au fost aplicate 65.718 sanctiuni contraventionale, la diferite acte normative, potrivit competentelor, in valoare de aproximativ 34.500.000 de lei, (din care 63. ... citește toată știrea