Omul de afaceri aradean Ioan Crisan a fost ucis in 29 mai 2021, dupa ce persoane ramase necunoscute i-au montat o bomba sub masina.La doi ani de la crima, cazul nu este rezolvat. Imediat dupa ce masina omului de afaceri a explodat, anchetatorii au cautat sa afle cine ar fi fost motivat sa-l elimine de Ioan Crisan.Nu s-a gasit un suspect din cercul lui de afaceri care ar fi avut vreun interes ori vreun motiv de razbunare, in conditiile in care aradeanul detinea o ferma piscicola, unde crestea ... citeste toata stirea