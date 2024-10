IPS Dr. TIMOTEI SEVICIU - CETAEsEAN SI CTITOR. PASTOR SI PARINTE

Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc! - spunea, cu ceva vreme in urma, Andre Malraux. Religios, in sensul nobil si vital necesar, pasnic si purificator - fac cuvenita precizare. Este un pronostic, dar si o provocare. In egala masura, "profetia" marelui scriitor francez are si o valoare de avertisment. Dintr-un simplu, dar foarte serios motiv. Nu ne indoim si nu se mai indoieste nimeni, traim vremuri nesigure, pe o planeta din ce in ce mai nesigura. Sunt vremuri de restriste si rascruce. ... citește toată știrea