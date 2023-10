Ministrul iranian de externe a declarat ca tara sa in calcul sa se implice in conflictul din zona, daca Israelul va declansa o invazie masiva pe teritoriul Fasiei Gaza. Intr-o interventie la Al Jazeera, oficialul de la Teheran a precizat ca o astfel de evolutie ar putea provoca un razboi regional."Daca masurile care vizeaza oprirea imediata a atacurilor israeliene care ucid copii in Fasia Gaza se vor incheia intr-un impas, este foarte probabil ca multe alte fronturi sa fie deschise. Aceasta ... citeste toata stirea