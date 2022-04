"Istoria medicinei evreiesti din Arad" Dupa volume in limba romana si maghiara, prof. univ. dr. Alexandru Dumnici a scos unul in limba engleza

In prezenta unui public numeros si avizat, zilele trecute, la sediul Centrului de Studii Iudaice din Arad, a avut loc o manifestare culturala de exceptie: lansarea volumului "HISTORY OF THE ARAD JEWISH MEDICINE" ("Istoria medicinei evreiesti din Arad"), autor prof. univ. dr. Alexandru Dumnici, cadru didactic al Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad. Aparut la "Vasile Goldis" University Press, Arad, 2022, volumul in limba engleza este cel de-al treilea ... citeste toata stirea