ISU Arad a desfasurat un exercitiu de amploare la SC Webasto Romania SRL

In data de 28 martie 2024, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad a desfasurat un exercitiu de amploare in judetul Arad, la SC Webasto Romania SRL.Conform scenariului exercitiului, pe amplasamentul operatorului economic, in interiorul unei hale s-a produs un incendiu urmat de o explozie. Astfel, au fost simulate operatiuni de stingere, cat si misiuni de cautare-salvare a victimelor surprinse in interior.In acest exercitiu au fost angrenate forte si mijloace din cadrul Detasamentelor de ... citește toată știrea