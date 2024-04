ITM Arad - intalnire cu angajatorii si angajatii; cand si unde va avea loc

Inspectoratul Teritorial de Munca organizeaza cea de a doua intalnire din acest an cu angajatii si angajatorii din judet."Miercuri, 03.04.2024, incepand cu ora 9:00, va avea loc a doua intalnire din acest an dintre inspectorii de munca si angajatorii / angajatii din municipiul Arad. Intalnirea va avea loc la sediul Universitatii de Vest Vasile Goldis (Aula Magna), situat in Arad, strada Liviu Rebreanu nr.86 (fosta fabrica de confectii).La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, ... citește toată știrea