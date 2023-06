Echipa de proiect a Complexului Matern-Pediatrie, construit de Consiliul Judetean Arad, s-a intalnit astazi cu conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, in vederea identificarii unor cladiri care urmeaza sa fie demolate in incinta spitalului, pentru a elibera terenul necesar noii constructii.In principal, este vorba de magazii, spatii de depozitare, dintre care unele sunt nefolosite in acest moment. Pentru construirea Complexului Matern-Pediatrie, este nevoie sa se tina cont de ... citeste toata stirea