Iustin Cionca: "Aradul a profitat de fondurile europene, avem investitii istorice!"

Niciodata in istoria Aradului nu s-au realizat lucrari atat de ample pentru dezvoltarea si modernizarea judetului, ca in ultimii ani. Asta se datoreaza capacitatii Consiliului Judetean si a primariilor din judet, de a atrage fonduri europene. Aradul este printre judetele cele mai performate la acest capitol, al fondurilor atrase de administratiile locale, iar cele conduse de primari PNL se detaseaza!Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, sustine ca in perioada 2016-2024, ... citește toată știrea