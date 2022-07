Iustin Cionca: "Avem cei mai putini asistati social din tara!"

Judetul Arad are cel mai mic numar de dosare de asistati social din tara, la nivelul oraselor din judet. In cele noua orase, Chisineu-Cris, Curtici, Ineu, Lipova, Nadlac, Pancota Pecica, Santana, Sebis, la o populatie de 75.000 de locuitori doar 354 dosare sunt in plata.Asta inseamna ca numarul persoanelor sanatoase, care nu muncesc dar beneficiaza de ajutor social, este extrem de mic in orasele din judetul Arad.Acest lucru se datoreaza programelor de integrare in munca, proiectelor de la ... citeste toata stirea