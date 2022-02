Iustin Cionca: "In perioada 2022-2025 vom ajunge la peste 700 km de drumuri judetene modernizate"

Conducerea Consiliului Judetean Arad si-a propus ca, in perioada 2022-2025, sa continue investitiile in drumurile judetene si sa se ajunga astfel la reabilitarea si modernizarea a peste 700 de kilometri de drumuri. Practic, asta inseamna ca mai bine de jumatate din totalul drumurilor judetului Arad vor fi modernizate si reabilitate pana la finalul anului 2025."In ultimii patru ani am deschis santiere pe 450 km de drumuri judetene, situatie nemaiintalnita pana acum. Am aratat ca, indiferent de ... citeste toata stirea