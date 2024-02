Iustin Cionca: "In septembrie, porneste gazul la Frumuseni!"

Cel tarziu in septembrie, porneste gazul la Frumuseni! Anuntul a fost facut astazi de primarul Reginald Andronic, dupa ce presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a semnat in regim de urgenta autorizatia pentru construirea statiei de reglare si masurare a debitului la gaz."In septembrie porneste gazul la Frumuseni. Extinderea retelei de gaz in comuna este finantata de Guvern, prin Programul Anghel Saligny, si de Consiliul Judetean Arad", ... citește toată știrea