Iustin Cionca: ,,In trei ani, 3200 de pacienti au fost salvati in Laboratorul de Cardiologie Interventionala"

O investitie in care putini au crezut s-a dovedit, in trei ani, una dintre cele mai mari succese ale Consiliului Judetean Arad si ale sistemului de sanatate publica din Arad. Aproape 3200 de pacienti au beneficiat de interventii pentru a li se salva viata, in cadrul Laboratorului de Cardiologie Interventionala. Aceste proceduri, pentru care aradenii mergeau la Timisoara sau in Ungaria, au devenit accesibile la ei acasa, in sistem public. Reusita se datoreaza in primul rand echipei medicale, ... citeste toata stirea