Iustin Cionca: "Lucrarile la calea ferata Curtici-Simeria progreseaza bine, noua poduri noi peste Mures sunt pe pozitie"

In judetul Arad sunt in lucru proiecte publice in valoare de patru miliarde de euro. Dintre acestea, peste doua miliarde de euro sunt in domeniul modernizarii cailor ferate, finantate de Guvernul Romaniei din fonduri europene. Atfel, s-au construit cinci poduri noi feroviare peste Mures (alte patru sunt in judetul Hunedoara), la Nicolae Balcescu, Capruta, doua la Conop, Barzava, si este in constructie tunelul feroviar de la Batuta. Acestea completeaza infrastructura feroviara modernizata pe tot ... citeste toata stirea