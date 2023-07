Proiectul de modernizare a drumurilor transfrontaliere din judetul Arad a fost primul de acest fel din Romania, remarcat si la Bruxelles, unde a fost dat ca exemplu de initiativa transfrontaliera de coeziune sociala. Deci, discutam nu doar despre o investitie in drumuri, ci si despre un mecanism de solidaritate sociala, cu efecte pe ambele parti ale granitei. In cadrul proiectului nu doar s-au modernizat 20,2 km de drum. Alti 12,1 km au fost construiti (sau sunt inca in constructie) de la zero! ... citeste toata stirea