Iustin Cionca: "Renovam si cladiri monumentale din centrul Aradului, nu doar amenajam spitale"

Noul spital de Oncologie, pe care Consiliul Judetean il construieste in municipiul Arad, a ajuns la capitolul finisarilor exterioare. Concomitent se lucreaza si in interior, iar pasul urmator va fi mobilarea spitalului. Odata cu finalizarea lucrarilor, cladirea va fi semnificativa nu doar ca unitate medicala, ci si ca lucrare arhitecturala repusa in valoare."Consiliul Judetean a mai renovat alte trei cladiri de patrimoniu din centrul Aradului: Muzeul, Biblioteca si Palatul Comitatului, de pe ... citeste toata stirea