Iustin Cionca: "Savarsinul a intrat in semifinala pentru a fi *Localitatea turistica* a anului 2022"

Consiliul Judetean Arad a nominalizat comuna Savarsin in competitia Destinatia Turistica a anului 2022, la categoria "localitatea turistica". "Savarsinul a intrat in semifinala pentru a fi *Localitatea turistica* a anului 2022", a tinut sa precizeze Iustin Cionca, presedintele CJA.Dupa inchiderea etapei nominalizarilor, in care 21 655 de romani au nominalizat destinatiile preferate in competitia vacantelor in Romania pe www.destinatiaanului.ro, comuna regala Savarsin a intrat in semifinala ... citeste toata stirea