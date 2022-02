Iustin Cionca: "Se simt investitiile, Aradul are cel mai mic somaj din ultimele 19 luni"

In judetul Arad se inregistreaza cel mai scazut nivel al somajului din ultimele 19 luni: 1,41% la 31 decembrie! In cifre reale, 2.949 de someri sunt inregistrati in evidentele Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca. Ultima oara, un procent atat de scazut al somajului in judet se inregistra in luna mai 2020 (1,26%).Rata scazuta a somajului se datoreaza fortei mediului economic privat din judet si investitiilor publice care alimenteaza tot mediul privat.Presedintele Consiliului Judetean ... citeste toata stirea