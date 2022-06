Iustin Cionca: "Secretele dezvoltarii judetului Arad: pozitia geografica, cultura muncii si administrarea antreprenoriala a judetului"

Cuvintele cheie in dezvoltarea judetului Arad le reprezinta fondurile europene, cultura muncii si administratia antreprenoriala.In perioada 2016-2021 au fost castigate 21 de proiecte europene, in valoare totala de peste 100 de milioane de euro de catre Consiliul Judetean, cu prioritate pentru modernizarea drumurilor judetene si a sistemului de sanatate publica.Consiliul Judetean Arad este pe primul loc in Regiunea Vest la absorbtia fondurilor europene, pe Programul Operational Regional ... citeste toata stirea