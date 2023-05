Pe drumul Dieci-Dezna, pe care localnicii il numesc "Transalpina aradeana", se efectueaza lucrari de consolidare a parapetelor, de amenajare a santurilor si rigolelor, inclusiv construirea unui perete de rezistenta. In prezent, lucrarile sunt efectuate in proportie de 60-70%, iar constructorul estimeaza ca drumul va fi finalizat in acest an."Acest tronson de drum este unul dintre cele mai frumoase din judetul Arad, prin cadrul natural pe care-l parcurge. Prin modernizarea acestui drum ne dorim ... citeste toata stirea