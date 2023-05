Izma, cunoscuta si sub numele de menta salbatica, este o planta aromatica cu proprietati terapeutice recunoscute de secole. Originea numelui sau provine din limba latina, unde "izma" inseamna "aromat". Aceasta planta este apreciata in intreaga lume pentru aroma sa placuta si pentru beneficiile pe care le aduce sanatatii noastre.Descriere:Izma sau menta salbatica (Mentha longifolia) este o planta perena care face parte din familia Lamiaceae. Are o inaltime variabila, ajungand pana la 60 de ... citeste toata stirea