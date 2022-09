Jaful din factura de curent

ARAD.De ce nu se respecta contractul in vigoare? De ce energia electrica facturata este la un pret de cateva ori mai mare decat cel agreat intre furnizor si consumator? Raspunsul pare sa fie unul singur: ordonanta 27, o ordonanta care-i "arde" la buzunar pe cei care au consumat peste 300 kWh.Am pornit in descurcarea itelor facturilor la energie electrica de la un caz concret. Un aradean s-a trezit ca are de achitat o factura enorma pentru ca furnizorul de energie electrica i-a calculat kWh ... citeste toata stirea