Jaful secolului - Furnizorii de energie cresc preturile artificial pentru a lua bani mai multi de la stat prin mecanismul de plafonare a facturilor

Furnizorii de energie au gasit metoda prin care sa fenteze statul! Cresc artificial preturile si primesc mai multi bani prin mecanismul de plafonare a facturilor. Descoperirea a fost facuta in urma controalelor efectuate de reprezentantii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. In paralel, companiile din domeniu acuza ca nu si-au primit inca banii pe plafonare si ameninta ca vor iesi de pe piata.In urma unor controale efectuate pe piata, inspectorii ANRE au descoperim mai ... citeste toata stirea