Jandarmeria Arad participa la Stafeta Veteranilor Invictus 2024 (FOTO)

Ieri, 22 octombrie, stafeta a ajuns in judetul nostru, Jandarmeria Arad are onoarea de a anunta participarea la Stafeta Veteranilor Invictus, un eveniment care aduce un omagiu eroilor si veteranilor Romaniei.Parte dintr-o serie de evenimente initiate de Invictus Romania, aceasta actiune subliniaza importanta sustinerii si respectarii veteranilor care au servit in teatrele de operatii si si-au indeplinit datoria fata de tara.La aceasta competitie simbolica, echipa de Jandarmi alaturi de ... citește toată știrea