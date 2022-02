Jandarmii taie in carne vie dupa bataia dintre suporterii UTA-ei si cei ai lui Dinamo; 52 de persoane - INTERDICTIE de un an pe stadioane

Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara taie in carne vie dupa bataia de duminica de la Arad, intre suporterii UTA-ei si cei ai lui Dinamo. Pe langa amenzile aplicate celor implicati, 52 de persoane au primit interdictie la competitiile sportive timp de un an. Oare a meritat?"In urma meciului de fotbal dintre echipele AFC UTA Arad si FC Dinamo Bucuresti, Gruparea de Jandarmi Mobila Timisoara a sanctionat contraventional 52 de suporteri, cu amenda in valoare totala de 9900 lei si s-a luat asupra ... citeste toata stirea