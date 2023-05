Cea de-a doua editie a festivalului JazzAr se va desfasura in perioada 26 - 28 mai in Arad, organizatorii evenimentului pregatind cu aceasta ocazie o serie de manifestari interesante.In prima zi a evenimentului, vineri 26 mai de la ora 20 va avea loc un concert cu grupul coral al Colegiului de Arte "Sabin Dragoi" Arad si un spectacol de chitara si lumini sub genericul Fluidian.Anul trecut, Fluidian si Petre Ionutescu au lansat albumul Pendular Emotions, care reflecta o intalnire profunda ... citeste toata stirea