Joe Biden le cere americanilor din Ucraina sa paraseasca tara "ACUM"

Avertisment extrem lansat de presedintele american Joe Biden pentru toti compatriotii care se afla in Ucraina. Seful de la Casa Alba le-a recomandat sa paraseasca tara cat mai repede, pentru ca in cazul unui conflict cu Rusia o interventie in favoarea lor ar fi aproape imposibila."Lucrurile ar putea lua-o razna rapid. Cetatenii americani ar trebui sa plece din Ucraina acum", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru NBC News, citat de AFP.Seful de la Casa Alba a atras atentia ca, in cazul ... citeste toata stirea