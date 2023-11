JOHANN STRAUSS ENSEMBLE SI DIRIJORUL RUSSELL MCGREGOR PESCENELE DIN ROMANIA IN CADRUL TURNEULUI DE TRADIEsIE "VIENA MAGIC"CEL MAI ASTEPTAT CONCERT DE CRACIUN RASUNA IN DECEMBRIELA BRASOV, CLUJ, ARAD SI ORADEALuna decembrie se apropie cu pasi repezi, iar cadourile si momentele memorabile petrecute alaturi defamilie si prieteni reprezinta pentru fiecare dintre noi o prioritate. In febra cumparaturilor, si a dorintei de ale darui celor dragi cadoul perfect de Craciun, MUZICA ramane cu ... citeste toata stirea